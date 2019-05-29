taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0285
Euro
6.7133
Altın
1281.99
Borsa
87181.84
Gram Altın
248.453

Notre Dame restore süresi: 15 yıl

Çılgın projelere geçit verilmeyecek Notre Dame Katedrali, aslına uygun restore edilecek.

AA | 29.05.2019 - 17:52..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

s

Fransa Senatosu, yangında büyük zarar gören Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nin ‘orijinal haline sadık kalınarak’ restore edileceğini açıkladı. 850 yıllık tarihi katedral için 'cam çatı ve çiftlik' fikrinin ortaya atılması tepki çekmişti.

Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna yönelik hazırlanan yasa tasarısı, önemli bir eklemeyle Senato’da kabul edildi. Tasarı, Parlamento2nun alt kanadı Ulusal Meclis’ten geçmişti; ancak üst kanat olan Senato, katedralin orijinal Gotik mimarisine sadık kalınarak restore edilmesine dair bir madde ekledi.

TARTIŞMALARI BİTİRDİ, HALKIN İSTEDİĞİ OLDU

Böylece Senato, tarihi yapının daha modern bir mimariyle restore edileceğine dair spekülasyonlara son vermiş oldu.

Senato bu kararla, Fransa kamuoyunu da rahatlattı. Geçen ay yapılan bir araştırma, Fransızların yüzde 54’ünün katedralin modern bir anlayışla yenilenmesine karşı olduğunu ortaya koymuştu.

BİNANIN ÇATISINA KENT ÇİFTLİĞİ KURALIM FİKRİ

Daha önce Fransız mimarların Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için sundukları projede, ışığı yutacak bir cam çatı önerisinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca binanın çatısında bir kent çiftliği kurma fikri de ortaya atılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

295
Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

496
Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

295
Markete gitmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı

Markete gitmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı

286
Öztürk Yılmaz yeni parti kuruyor

Öztürk Yılmaz yeni parti kuruyor

122
Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

229
Ayew de gitti

Ayew de gitti

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir