Notre Dame restore süresi: 15 yıl

Fransa Senatosu, yangında büyük zarar gören Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nin ‘orijinal haline sadık kalınarak’ restore edileceğini açıkladı. 850 yıllık tarihi katedral için 'cam çatı ve çiftlik' fikrinin ortaya atılması tepki çekmişti.

Notre Dame Katedrali'nin restorasyonuna yönelik hazırlanan yasa tasarısı, önemli bir eklemeyle Senato’da kabul edildi. Tasarı, Parlamento2nun alt kanadı Ulusal Meclis’ten geçmişti; ancak üst kanat olan Senato, katedralin orijinal Gotik mimarisine sadık kalınarak restore edilmesine dair bir madde ekledi.

TARTIŞMALARI BİTİRDİ, HALKIN İSTEDİĞİ OLDU

Böylece Senato, tarihi yapının daha modern bir mimariyle restore edileceğine dair spekülasyonlara son vermiş oldu.

Senato bu kararla, Fransa kamuoyunu da rahatlattı. Geçen ay yapılan bir araştırma, Fransızların yüzde 54’ünün katedralin modern bir anlayışla yenilenmesine karşı olduğunu ortaya koymuştu.

BİNANIN ÇATISINA KENT ÇİFTLİĞİ KURALIM FİKRİ

Daha önce Fransız mimarların Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için sundukları projede, ışığı yutacak bir cam çatı önerisinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca binanın çatısında bir kent çiftliği kurma fikri de ortaya atılmıştı.