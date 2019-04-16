Notre Dame'daki eserler Louvre Müzesi'ne taşınacak

Restorasyon çalışmaları sırasında Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın, sadece Fransa'yı değil, tüm dünyayı üzdü.

LOUVRE MÜZESİ'NE TAŞINACAK

Çıkan yangında bazı eserler de kurtarıldı. Notre Dame Katedrali'nin hazine bölümünden de bazı sanat eserleri kurtarıldı. Yangından, Dikenli Taç ( İsa Peygamber’in çarmıha gerilmeden önce başına taktığına inanılıyor), 13'üncü yüzyılda Fransız Kralı olan Louise’in giydiği tunik gibi eserler kurtarıldı.

Kurtarılan bazı sanat eserleri için karar da verildi. Alınan kararla birlikte sanat eserleri, Louvre Müzesi'ne taşınacak.

KATEDRALİN RESTORASYONU İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞIYORLAR

Mülkiyetinin devlete ait olduğu belirtilen katedral için bir şirket ve iki milyarder iş insanı, toplamda 400 milyon dolarlık yardım yapacaklarını açıkladı.