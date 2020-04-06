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NSO: Facebook kendi kullanıcılarını izlemek için bize başvurdu

İsrailli casus yazılım şirketi NSO, Facebook'un kullanıcılarını izlemek için kendilerine başvurduğunu iddia etti.

Haber Merkezi |
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NSO: Facebook kendi kullanıcılarını izlemek için bize başvurdu

Geçtiğimiz yıl İsrailli firma NSO Group tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılım, WhatsApp sesli aramalar esnasında kullanıcıların telefonuna sızmış ve kullanıcıların verilerini ele geçirmişti.

Üstelik bu kullanıcılar arasında birçok gazeteci, diplomat, insan hakları aktivisti ve kıdemli hükümet yetkilileri de bulunuyordu.

Ardından Facebook, NSO'nun geliştirdiği Pegasus adı verilen casus yazılımın kötü niyetle kullanıldığı ve kullanıcı verilerine yasa dışı bir şekilde eriştiği iddiasıyla İsrailli şirkete dava açmıştı.

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İSRAİLLİ NSO: FACEBOOK KENDİ KULLANICILARINI İZLEMEK İÇİN BİZE BAŞVURDU

NSO CEO'su Shalev Hulio tarafından yayınlanan bir bildiride; Facebook'un, ünlü gözetim yazılımı Pegasus'un birkaç modülünü satın almak için NSO ile iletişim kurduğu iddia edildi. Ayrıca bunun için iki Facebook yetkilisinin, NSO ile görüştüğü belirtildi.

2017'de Facebook, Onavo adlı bir web analiz şirketi satın almış ve Onavo Project adlı bir VPN hizmeti başlatmıştı. Ancak İsrailli şirketin iddialarına göre Facebook, Onavo aracılığıyla android kullanıcılarının verilerine erişirken, iPhone kullanıcılarından yeterli veri alamıyordu.

NSO CEO'su, Facebook'un iPhone kullanıcılarından veri toplayabilmek için kendilerine başvurduğunu ve bunun için aylık ücret ödemek istediklerini söylüyor.

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NSO CEO'su Shalev Hulio, geliştirdikleri Pegasus casus yazılımının, yalnızca suçluların bulunması ve terör olaylarında kullanıldığını belirterek, Facebook'tan gelen teklifi reddettiklerini açıkladı.

Instagram: @eshteknoloji



NSO: Facebook kendi kullanıcılarını izlemek için bize başvurdu

NSO: Facebook kendi kullanıcılarını izlemek için bize başvurdu

NSO: Facebook kendi kullanıcılarını izlemek için bize başvurdu

NSO: Facebook kendi kullanıcılarını izlemek için bize başvurdu

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