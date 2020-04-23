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NST nedir

Nonstress test veya bilinen kısaltmış adıyla NST, gebelik takibinde kullanılan en etkili yöntemdir.

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NST nedir

NST, bebeğin kalp atışlarının seyrini ve kalp atışlarının bebek hareketleri ile kasılmalarla olan ilişkisini gözlemlemeye yarar.

Nonstress testinin amacı bebeğinizin oksijen miktarını, kalp atış hızını ve bebeğinizin hareketine nasıl tepki verdiğini kontrol ederek yararlı bilgiler sağlar.

Test, fetal ölümü önlemek için daha fazla izleme, test, tedavi veya doğum ihtiyacını gösterebilir.

26. gebelik haftasından önce çok ender ve özel durumlarda kullanılır.

NST nedir

NASIL YAPILIR

Anne adayının karnına biri bebeğin kalp atışlarını, diğeri kasılmaları algılayan iki adet ayrı prob yerleştirilir.

Anne adayının eline, üzerinde bir düğme olan bir çubuk verilir. Test esnasında bebek oynadığında bu düğmeye basması istenir.

Yaklaşık 20 dakika boyunca cihaz bebeğin kalp atışlarında meydana gelen değişiklikleri kağıda aktarır.

Doktorlar bu aktarımı inceleyerek, bebek hakkında herhangi bir sıkıntı varsa önlem alır.

NST nedir

Riski olmayan gebeliklerde NST uygulamasının 36. gebelik haftasından sonra haftada bir, 40. gebelik haftasından sonra ise 2-3 günde bir tekrarlanması önerilir. NST işlemi öncesi annenin tok olması önerilir.

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