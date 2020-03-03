Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da ulaşılması zor bir puan aldı

Akıllı telefon ve oyun sektörünün hızla geliştiği son yıllarda, akıllı telefon üreticileri birçok oyun odaklı telefon piyasaya sürüyor.

Bu üreticilerden biri olan ZTE'nin alt markası Nubia, kısa bir süre sonra Red Magic 5G isimli yeni bir oyun telefonu tanıtacak.

AnTuTu'DA REKOR KIRDI

Snapdragon 865'ten güç alan ve 144Hz ekran yenileme hızına sahip olan Nubia Red Magic 5G'nin, AnTuTu'da aldığı puan açıklandı. Yapılan testlerde AnTuTu'dan 633 bin 724 puan alan telefon, kırılması zor bir rekora imza attı.





KORONAVİRÜS NEDENİYLE TANITIMI ERTELENMİŞTİ

Nubia, yeni oyuncu telefonu Red Magic 5G'yi, geçtiğimiz günlerde düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacaktı. Ancak Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle etkinlik iptal edilince telefonun tanıtımı da iptal olmuş oldu.

Nubia'dan yeni oyuncu telefonunun ne zaman tanıtılacağına dair de herhangi bir açıklama yapılmadı.

NUBIA RED MAGIC 5G BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

Nubia Red Magic 5G, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 865 modelini kullanacak ve 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranla karşımıza çıkacak. 16GB RAM'e sahip olması beklenen telefon hakkında şimdilik başka ehrhangi bir bilgi bulunmuyor.

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