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Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nubia’nın yeni oyuncu telefonu Red Magic 5G, resmi olarak duyuruldu. Telefonun fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 08:52..
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Akıllı telefon ve oyun sektörünün hızla geliştiği son yıllarda, akıllı telefon üreticileri birçok oyun odaklı telefon piyasaya sürüyor.

Bu üreticilerden biri olan ZTE'nin alt markası Nubia, kısa bir süre önce Red Magic 5G isimli yeni bir oyun telefonu tanıttı. Telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına birlikte göz atalım.

nubşa

NUBIA RED MAGIC 5G ÖZELLİKLERİ

6,65 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel,çözünürlüğünde 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranla karşımıza çıkan Nubia Red Magic 5GQualcomm Snapdragon 865 işlemcisini kullanıyor.

8GB / 16GB RAM seçeneklerine sahip telefonda 128GB / 256GB depolama alanları bulunuyor.

Nubia Red Magic 5G, bir oyun telefonu olmasına rağmen kamera konusunda da oldukça iyi özellikler sunuyor. 64 MP + 8 MP + 2MP üçlü arka kameraya sahip telefonun ön kısmında ise 8MP tek bir kamera yer alıyor.

Son olarak 4.500 mAh batarya kapasitesine sahip Red Magic 5G'de aynı zamanda bir de aktif fan sistemi yer alıyor. Bu sistem, oyun oynarken telefonunuzun serin kalmasını sağlıyor.

Telefonun satış fiyatı ise 540 ve 712 dolar arasında değişiyor.

buia

AnTuTu'DA REKOR KIRDI

Snapdragon 865'ten güç alan ve 144Hz ekran yenileme hızına sahip olan Nubia Red Magic 5G'nin, AnTuTu'da aldığı puan da açıklandı. Yapılan testlerde AnTuTu'dan 633 bin 724 puan alan telefon, kırılması zor bir rekora imza attı.

antutu

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Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleriNubia Red Magic 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleriNubia Red Magic 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleriNubia Red Magic 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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