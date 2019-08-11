Nubia’nin çift ekranlı telefonu Z20 tanıtıldı

Çin merkezli bir elektronik üretim firması olan ZTE’nin alt markası Nubia, düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini duyurdu. Çift ekranıyla ve işlemcisiyle dikkat çeken telefonun detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

NUBIA Z20 ÖZELLİKLERİ

6.42 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde FullHD+ AMOLED ekrana sahip olan Nubia Z20, aynı zamanda 5.1 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde ikinci bir AMOLED ekran ile kullanıcılarla buluşuyor.

Snapdragon 855 Plus gibi oldukça üst seviye bir işlemciden gücünü alan telefonda, 6 GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunurken, telefon 128 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip.

Sony IMX586 sensörlü 48 MP ana kamerası bulunan Nubia Z20, 16 MP geniş açılı ikinci kameraya ve 8 MP üçüncü bir kameraya da sahip. Telefonun arkasında da ekran bulunduğundan, arka kameralar ön kamera olarak da kullanılabiliyor. 27W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, sahip olduğu özellikler bakımından oldukça iddialı.

İKİNCİ EKRAN

Telefonun arkasında bulunan ikinci ekran sayesinde birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor. Örneğin bu ekran sayesinde arka kameralar ön kamera gibi kullanılabilirken, aynı zamanda arka ekrana atanabilecek sanal oyun tuşları sayesinde oyun oynamak çok daha kolay bir hale geliyor. Arka ekran aynı zamanda kullanıcıların istedikleri gibi özelleştirebileceği bir bildirim alanı olarak da kullanılabiliyor.

Kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak Nubia Z20’nin satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 496 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama: 524 dolar

8 GB RAM + 512 GB depolama: 595 dolar

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