Nüfus müdürlüğünde sıra alma sırası

2018 yılının bitmesine sayılı günler kala Aydın Nüfus Müdürlüğü, kimlik ve ehliyet yenilemek isteyen vatandaşların akınına uğradı.
GÜN BOYU İŞLEM YAPAMAYANLAR VAR
Her gün yüzlerce işlemin yapıldığı, Efeler Nüfus Müdürlüğü’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle sıra almak isteyen pek çok kişi, müdürlüğün işlem kapasitesi dolduğu için aynı gün işlem yaptıramaz hale geldi.
Yoğunluğun, yıl sonuna yaklaşılmasından dolayı kaynaklandığını belirten yetkililer, vatandaşların, aynı gün işlem yaptırabilmesi için sabah erken saatlerde müracaat etmesini istediler.