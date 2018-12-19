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Nüfus müdürlüğünde sıra alma sırası

Aydın Nüfus Müdürlüğü’nde, yıl sonunun yaklaşması nedeniyle başvuru yoğunluğu yaşanıyor.

İHA | 19.12.2018 - 09:40..
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2018 yılının bitmesine sayılı günler kala Aydın Nüfus Müdürlüğü, kimlik ve ehliyet yenilemek isteyen vatandaşların akınına uğradı.

GÜN BOYU İŞLEM YAPAMAYANLAR VAR

Her gün yüzlerce işlemin yapıldığı, Efeler Nüfus Müdürlüğü’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle sıra almak isteyen pek çok kişi, müdürlüğün işlem kapasitesi dolduğu için aynı gün işlem yaptıramaz hale geldi.

Yoğunluğun, yıl sonuna yaklaşılmasından dolayı kaynaklandığını belirten yetkililer, vatandaşların, aynı gün işlem yaptırabilmesi için sabah erken saatlerde müracaat etmesini istediler.

Nüfus müdürlüğünde sıra alma sırası

Nüfus müdürlüğünde sıra alma sırası

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