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Nükleer silahlarda kullanılıyor, Sivas'ta ele geçirildi

Sivas'ta durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, nükleer silahlarda kullanılan 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve mahkemeye çıkan 3 kişi serbest kaldı.

İHA | 08.03.2019 - 09:52..
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, il merkezinde bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi.

Nükleer silahlarda kullanılıyor, Sivas'ta ele geçirildi

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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