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Numaradan namaz kılıp valiz çaldı

Gaziantep'te girdiği camide namaz kılar gibi yapıp ayakkabılığın önündeki valizi çalan şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.

İHA | 14.01.2020 - 21:04..
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Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde bulunan bir camiye ikindi vakti namaz kılma bahanesiyle giren İ.K. isimli şahıs, cemaat dağılınca gözüne kestirdiği valizle kayıplara karıştı.

Namaz kılar gibi yaptı valizi çaldı VİDEO

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Valiz sahibinin çantayı bulamadığını söylemesi üzerine cami görevlileri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı tespit etti.

Olay yerine çağrılan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, incelediği güvenlik kameralarından şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla İ.K, yakalanarak gözaltına alındı.

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