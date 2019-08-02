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Nur Fettahoğlu'ndan Nebahat Çehre yorumu

Nur Fettahoğlu ile Nebahat Çehrei Aşk-ı Memnu'da anne kızı canlandrmıştı.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 08:42..
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Nur Fettahoğlu tatiline mola verip hasta ziyareti için İstanbul’a geldi. Fettahoğlu önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Nur Fettahoğlu'ndan Nebahat Çehre yorumu

"HASTASIYIM"

Oyuncu, “Bir teknoloji firmasının hazırladığı 'En Güzel Yaş Alan Ünlüler' listesinin zirvesinde Nebahat Çehre yer aldı, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Neboş çivi çaktı. Hastasıyım" yanıtını verdi.

NEBAHAT ÇEHRE'NİN KIZINI OYNAMIŞTI

Nur Fettahoğlu ve Nebahat Çehre, Kanal D'nin 2008-2010 yılları arasında yayınlanan fenomen dizisi Aşk-ı Memnu'da anne kızı canlandırmıştı. Dizide Fettahoğlu Peyker, Nebahat Çehre ise Firdevs Hanım karakterine can vermişti.

Nur Fettahoğlu'ndan Nebahat Çehre yorumu

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