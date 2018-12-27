Nur Yerlitaş'ın soruşturmasına takipsizlik kararı

Modacı Nur Yerlitaş hakkında, Instagram üzerinden yapılan canlı yayında sarf ettiği, "Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler aman yeter!" sözleri nedeniyle; şarkıcı Tuğba Ekinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Harp Mamulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği'nin de aralarında bulunduğu 72 kişi ve kurumun suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, şüphelinin, terör saldırısında şehit olan güvenlik güçlerinin anısına duyulan saygı gereği, kendisine yapılan uyarılar üzerine gerçekleştirdiği, nezaket ve saygı kurallarını aşan eyleminin soruşturma iznine tabi suçu oluşturabileceğinden Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Bakanlıktan Yerlitaş hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan "soruşturma izni verilmesine yer olmadığı" şeklinde yanıt geldi.

KARAR VERİLDİ

Bu nedenle savcılık, soruşturma yapma imkanı bulunmadığından atılı suçlar nedeniyle kamu davası açılması için gerekli şartlar oluşmadığı gerekçesiyle, şüpheli Yerlitaş hakkında, "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, TBMM'yi ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır" hükmünü düzenliyor. Ancak bu maddenin son bendinde, "Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlıdır" deniliyor.

"ANLIK TEPKİ VERDİM"

Modacı Nur Yerlitaş, savcılık tarafından alınan ifadesinde, olay günü bir otelde arkadaşının doğum gününde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Canlı müzik esnasında sosyal paylaşım uygulamasından canlı yayına bağlanarak takipçilerimle sohbet etmeye başladım. Ancak miyop rahatsızlığım nedeniyle ekranda yapılan yorumları görmeden konuşmaya devam ettim. Kız kardeşim ve arkadaşım o esnada bana WhatsApp'tan yazarak galiz küfürler içeren yorumlar bulunduğundan yayını kapatmam hususunda mesajlar gönderdi. Yayın esnasında doğu ve güneydoğuda terörle mücadele sırasında şehit düşen görevlilerimizin olduğu yönünde yorumlar bulunmaktaymış. Yayını kapatmama yönelik ikazları üzerine tamamen kardeşim Nuran Çetinkaya'ya yönelik, "Ne yapayım Allah Allah, şehitler mehitler, yeter" şeklinde beyanda bulundum. Tamamıyla kardeşim ile aramdaki diyalogdan kaynaklanan anlık tepkiden ibaret söylemimin suç unsuru içermemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum"