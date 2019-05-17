1 Nurcan’ı arama çalışmaları 6. gününde Kars’ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük kız çocuğu 6 gündür aranıyor. Yeninden başlayan arama çalışmaları derenin Aras Nehri ile birleştiği bölgeye kadar devam edecek.

2 ABD Kongresinde Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği ABD Kongresinde düzenlenen ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in de yer aldığı "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliğine" katılan ABD'li siyasetçiler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 Meteoroloji'den sağanak uyarısı Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, iç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

4 Şehrin göbeğinde kundaklama iddiası Bursa şehir merkezinde bulunan 6 katlı iş merkezinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

5 Ankara'da doğal gaz hattında patlama Ankara’nın Keçiören İlçesinde iddiaya göre bir inşaat alanının koruma bariyerlerinin çökmesi sonucu doğal gaz patlaması meydana geldi.

6 Bitlis Tatvan'da öğrenciler tabloları canlandırdı Bitlis Tatvan Van Gölü Ortaokulu Görsel Sanatlar dersinde öğrenciler ünlü ressamların tablolarına bürünerek sanat eserlerini canlandırdı.