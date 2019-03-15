Nurgül Yeşilçay müzisyenlere bin lira bahşiş verdi

Show TV ekranlarında yayınlanan, reyting rekorları kıran Gülperi dizisinin başarılı oyuncusu Nurgül Yeşilçay, dün gece Asmalımescit'te görüntülendi.

ŞARKI SÖYLEYİP DARBUKA ÇALDI

Çalgıcıları görüp yanına giden oyuncu, onlarla birlikte şarkı söyleyip, doyasıya eğlendi. Bir yandan darbuka çalmayı ihmal etmedi.

BİN LİRA BAHŞİŞ BIRAKTI

Sonrasında müzisyenlere yaklaşık bin lira bahşiş veren Yeşilçay, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Başarılı oyuncu, o anları kendi Instagram hesabından paylaştı.

Yeşilçay müzisyenlere bin TL bahşiş verdi VİDEO