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Nurgül Yeşilçay'dan oklavayla kapak açma akımı

Ayakla kapak açma modasına, farklı tarzıyla Nurgül Yeşilçay da uyum sağladı.

Haber Merkezi | 07.07.2019 - 09:49..
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Ayakla kapak açma modası Bottle Cap Challenge, sosyal medyada trend haline gelmiş durumda.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay da kısa sürede ünlü isimler arasında hızla yayılan döner tekmeyle şişe kapağı açma akımına katıldı.

"YOĞUN İSTEK ÜZERİNE BİZDE DE BÖYLE"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nurgül Yeşilçay, paylaştığı video ile akıma farklılık getirdi.  Paylaştığı videoda elindeki oklava ile yufka açtığı görülen Yeşilçay bir anda elindeki oklava yardımıyla karşısında duran şişenin kapağını açıyor. Başarılı oyuncu bu görüntüyü; “Ve yoğun istek üzerine! Bizde de böyle!” notuyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçay da kapak açma meydan okumasına katıldı

Nurgül Yeşilçay'dan oklavayla kapak açma akımı

Nurgül Yeşilçay'dan oklavayla kapak açma akımı

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