Sinema oyuncusu Nuri Alço, sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifi yaptı.

Eğlenmek için gittikleri bir mekanda mikrofonu eline alan Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diye sordu.

10 YILDIR BU ANI BEKLİYOR

Teklif yüzüğünü takan ve 10 yıla aşkındır bu anı beklediğini dile getiren Burcu Sezginoğlu ise "Evet" cevabını verdi.

Nuri Alço evlilik yolunda ilk adımı attı ViDEO

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaşan Sezginoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Kabul ediyorum, hayatımın en şaşkın 'Evet'iydi.. Sen beni, baharı sever gibi sevdin. Çölün ortasında bulduğun çiçek gibi. Zarar gelmesin diye cam fanusa koyup, deli gibi sahiplenerek sevdin. Benim için hiç sevmediğin yağmurları bile sevdin. Dağınık saçlarımı, dudağımdaki uçuğu, saatlerce güldüğün sakarlıklarımı. Önce dostum; sonra sevdam. Sen benim gökyüzüm. En güzel doğum günü hediyem oldun. 10 sene boyunca tüm inadıma rağmen benden vazgeçmediğin için teşekkür ederim sevgilim. Hayat yolculuğumuz daim olsun..."

ROLÜNÜN HAKKINI VERDİ

Öte yandan bu zamana kadar yer aldığı tüm film ve dizilerde çapkın rolünün hakkını veren Alço, hayranlarından ise "Gazoza bu kez yüzük attı." yorumlarını aldı.