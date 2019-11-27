Nuri Alço: Nişanlımı tokatlamadım

Geçtiğimiz hafta Taksim'de, Yeşilçam yıldızlarının gittiği bir kafede Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu, birden tartışmaya başladı. Tartışmanın hararetlenmesiyle sevgilisine bağıran oyuncu, hırsını alamadı.

"YANLIŞ HABER"

Ardından nişanlısının üzerine yürüyen Alço, iddialara göre nişanlısına tokat attı. Alço, konuyla ilgili "Bizi kıskananlar, devamlı böyle haberler çıkartmaya çalışıyorlar. Ben kırk küsür yıllık sanatçıyım. Mutluyuz biz gayet de iyiyiz yani herhangi bir olayımız yok. Nedir bu? Anlamadım. Böyle yanlış haberlere tenezzül etmenin bir anlamı yok." dedi.