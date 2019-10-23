Nuri Pakdil’in ardından şiirleri ve sözlerinden seçkiler

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Nuri Pakdil, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Hayata karşı duyarlı bir yazar, şair, düşünür ve edebiyatımızın en güzel renklerinden biriydi. Hukuk mezunu olmasına rağmen daha çok edebiyat ile ilgilendi. Birçok gazetede ve dergide yazıları yayınlandı. Kudüs şiirleri ile İslam dünyasında büyük ses getirdi. Düşünce dünyası her kişinin anlayacağı kadar sığ değildi. "muhafazakâr değilim devrimciyim" diyerek sağcı veya solcu olmadığını belirtiρ "İslamcı" olduğunu söyledi. Derin bakışları ve köklerine bağlanışı, ancak bir devrimcinin cesaret edebileceği türdendi. Gelin birlikte “Pakdil”in şiirleri ve sözlerine birlikte bakalım.

NURİ PAKDİL’İN SÖZLERİ VE ŞİİRLERİNDEN…

”Biz, yitire yitire kazandık kendimizi.”





”Boynumuz ağrıdı batıya bakmaktan.”

”İnsanın damarlarında sağlam cümleler dolaşmalıdır.”





”Hiç yazılmamış uzun bir destandır annelerin yüzleri.”

“Her sonbahar aslında dökülen biraz da ömrümüzün yapraklarıdır...”





“İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün, nasıl kayıp gidecek elinizden!”

“İnsan, ancak, gizemli cümlelerle özgür olur.”





"Kim bıraktı bu uçurumu bu kadar yanıma!"

“Yapayalnız dolaşıyor bu çağın insanı. Çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenmiyor kimse birbirine..”





“Sevdiklerinizi yüreklerinden sımsıkı tutun, yarın çok geç olmakla meşhurdur."

ANNELER VE KUDÜSLER

…

Geleceği parmakların bir bir gösterdi

Yeşil bir harmani dizlerinde

Çek denizi aradan

And anıtları koy

Eski çağ taşlarının üstüne

Yeni çağ silahları üstüne

Eylem öğlesi

Gül kurularını birbirine bağladık

Ekmeğimize bulaşan çağın hakkını

Kitabı açarak

Yonttuk

…

ARAF

Geliyor üstümüze bir yakup titremesi

değişimin belirtisi şapkanın ironisi

Kutlu öğleüstü ve akşam üstü

özellikle şimdi akşam üstü

Hiç eskimiyor ortadoğuda zaman

çünkü en verimli bir alçı

Dinç vakur sade genç elleri

belirledi açıkça kutsal kitapta bütün kelimeleri

…

BÜLBÜLÜN İNİLTİSİ

Dalında bırakmış kendini bülbül

Durmadan üzüntüsünü yinelemeye

Şarkısında bulamadım hiçbir hile

Tuhaf gelen ezgisine

İnsanlar dolduruyorlar plaklarını şiirleriyle

Plağı bülbülün işte bahçesi

Bir aruz vezni var bülbüllerin: O da köstekliyor düşüncelerini.

…

DÜŞ GÖREN ATIN ŞİİRİ

Dağ yürür bir yerinde

çıkar üstüne dağın

bu çelik çağında

ata iyi binin

Kalbinde bir gül bu atın

Ceyhan sızar gibi gözlerinden

düş gören at

bellidir gözlerinden

…

*

Sonay Karaman

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