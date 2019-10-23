Nuri Pakdil’in ardından şiirleri ve sözlerinden seçkiler

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Nuri Pakdil, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Hayata karşı duyarlı bir yazar, şair, düşünür ve edebiyatımızın en güzel renklerinden biriydi. Hukuk mezunu olmasına rağmen daha çok edebiyat ile ilgilendi. Birçok gazetede ve dergide yazıları yayınlandı. Kudüs şiirleri ile İslam dünyasında büyük ses getirdi. Düşünce dünyası her kişinin anlayacağı kadar sığ değildi. "muhafazakâr değilim devrimciyim" diyerek sağcı veya solcu olmadığını belirtiρ "İslamcı" olduğunu söyledi. Derin bakışları ve köklerine bağlanışı, ancak bir devrimcinin cesaret edebileceği türdendi. Gelin birlikte “Pakdil”in şiirleri ve sözlerine birlikte bakalım.
NURİ PAKDİL’İN SÖZLERİ VE ŞİİRLERİNDEN…
”Biz, yitire yitire kazandık kendimizi.”
”Boynumuz ağrıdı batıya bakmaktan.”
”İnsanın damarlarında sağlam cümleler dolaşmalıdır.”
”Hiç yazılmamış uzun bir destandır annelerin yüzleri.”
“Her sonbahar aslında dökülen biraz da ömrümüzün yapraklarıdır...”
“İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün, nasıl kayıp gidecek elinizden!”
“İnsan, ancak, gizemli cümlelerle özgür olur.”
"Kim bıraktı bu uçurumu bu kadar yanıma!"
“Yapayalnız dolaşıyor bu çağın insanı. Çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenmiyor kimse birbirine..”
“Sevdiklerinizi yüreklerinden sımsıkı tutun, yarın çok geç olmakla meşhurdur."
ANNELER VE KUDÜSLER
…
Geleceği parmakların bir bir gösterdi
Yeşil bir harmani dizlerinde
Çek denizi aradan
And anıtları koy
Eski çağ taşlarının üstüne
Yeni çağ silahları üstüne
Eylem öğlesi
Gül kurularını birbirine bağladık
Ekmeğimize bulaşan çağın hakkını
Kitabı açarak
Yonttuk
…
ARAF
Geliyor üstümüze bir yakup titremesi
değişimin belirtisi şapkanın ironisi
Kutlu öğleüstü ve akşam üstü
özellikle şimdi akşam üstü
Hiç eskimiyor ortadoğuda zaman
çünkü en verimli bir alçı
Dinç vakur sade genç elleri
belirledi açıkça kutsal kitapta bütün kelimeleri
…
BÜLBÜLÜN İNİLTİSİ
Dalında bırakmış kendini bülbül
Durmadan üzüntüsünü yinelemeye
Şarkısında bulamadım hiçbir hile
Tuhaf gelen ezgisine
İnsanlar dolduruyorlar plaklarını şiirleriyle
Plağı bülbülün işte bahçesi
Bir aruz vezni var bülbüllerin: O da köstekliyor düşüncelerini.
…
DÜŞ GÖREN ATIN ŞİİRİ
Dağ yürür bir yerinde
çıkar üstüne dağın
bu çelik çağında
ata iyi binin
Kalbinde bir gül bu atın
Ceyhan sızar gibi gözlerinden
düş gören at
bellidir gözlerinden
…
*
Sonay Karaman
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