Nursel Ergin Rıdvan Dilmen ile olan anısını anlattı

Fenerbahçe, kulübe nakit para girişi sağlamak için yardım gecesi organize ediyor. WinWin organizasyonları adı altında gerçekleştirilen cnalı yayınlarda taraftarlar kulübe bağış yaparak destek olurken, program içerisinde Nursel Ergin'in anlattığı, bir anı gülüşmelere yol açtı.

RIDVAN DİLMEN ANISI

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen'in de katıldığı programda sunucu Nursel Ergin, Dilmen ile yaşadığı anıyı paylaştı.

İlk kez uçağa binişini anlatan Ergin, okulca yaptıkları geziye Dilmen'in de katıldığını bu gezide Ergin'in Dilmen'in kucağında seyahat ettiğini anlatması, stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Dilmen bu anı karşısında utancını gizleyemezken, Başkan Ali Koç da bu anıya şaşkınlıkla karışık gülüşmeyle karşılık verdi.

Nursel Ergin, Rıdvan Dilmen anısını anlattı VİDEO