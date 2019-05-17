Nurullah Ataç eserlerinden düşüncelerini içeren 15 alıntı

Nurullah Ataç, dilde yalınlaşma ve tasfiyecilik devrimi savunan yazarlardan. Türkçedeki yabancı kelimeleri kullanmaz, dil ve düşünce arasında dolaysız bir ilişki olduğunu düşünür ve sözcüğün hangi kökten geldiğinin anlaşılır olması gerektiğini düşünür.

Türkçeye özenli yazar Ataç’ın bugün ölüm yıl dönümü. Onu, eserlerinden kendi düşüncelerini içeren özel alıntılarla anıyoruz…

- Bir insan kendi ölümü ile değil, kendisini sevmiş yahut sadece tanımış en son insanın da toprağa düşmesiyle ölür.

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- Okumadan geçemediğim için okuyorum, sıkılsam da okuyorum. Düşünmek için okuyorum, hayran olmak için okuyorum, eğlenmek için okuyorum. Okuyup yoruluyorum.Dinlenmek için de gene okuyorum.

(Günce 1953 – 1955)

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- Kolay mı fikir değiştirmek? Herkesin harcı mı? Bir kere bir fikri olacak kişinin. Bir de yetmez, en aşağı iki; birini bırakacak, öbürünü savunacak. Nerede o bolluk?

(Gene Yalnızlık)

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- Kendimle ölçüyorum, bakıyorum ki benden üstün değiller, onların düşünceleri de benimkiler gibi yalın, benimkiler gibi yavan, neden beğeneyim onları?

(Günce 1953 – 1955)

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- Nesirle söylenebilecek hiçbir söz, şiir olamaz. Başka türlü de söylenebilecek hiçbir söz, şiir olamaz; ne demek olduğu anlatılabilecek söz de, şiir olamaz.

(Günce 1953 – 1955)

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- Ak kâğıdın üstünde kara harfleri seçebilmek bir üstünlük değildir.

(Gene Yalnızlık)

- Toplum için çalışacağız diye kendimizi unutmamalıyız.

(Günce 1956– 1957)

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- Kimse kimsenin huyunu değiştiremiyor, hele kendininkini hiç değiştiremiyor.

(Gene Yalnızlık)

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- Salt çıkarını arıyan bir kişinin fikir değiştirmiş olması beni ilgilendirmez. Zaten öyle bir kimse değişemez ki!

(Gene Yalnızlık)

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- “Ben kendimi beğenmem”, demek de kendini beğenmekten gelir.

(Okuruma Mektuplar – Prospero ile Caliban)

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Bizi söyleyen değil, söylenen ilgilendirir: Beğenirsek, doğru bulursak alırız, beğenmezsek, doğru bulmazsak onunla çarpışırız; söyleyen kişi ile değil, söylenen sözle, ileri sürülen fikirle...

(Gene Yalnızlık)

- Okul medeniyet değildir, sadece bir araçtır. Okula gidip okuma öğrenmenin faydalarını gösterirseniz, okul ancak o zaman bir işe yarar.

(Gene Yalnızlık)

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- Bir şeyler düşünüyorsunuz ama kimseye açılıp tartışmaya giremiyorsunuz ki. Yanıldığınızı size kim anlatacak?

(Diyelim – Söz Arasında)

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- Gerçekçi sanat adamı gerçekte ne görüyorsa onun tıpkısını yapmaya kalkan adam değildir, gerçeği bize duyuran adamdır.

(Karalama Defteri)

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- Samimilik bence bir insanın bir iş üzerine iyice düşündükten sonra, canı pahasına da olsa savunmayı göze alarak ortaya çıkardığı kanısıdır.

(Gene Yalnızlık)

Damla Karakuş

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