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Nurullah Dede polislerden bayrak istedi

Sokağa çıkamayan Nurullah Uzun, 23 Nisan dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurarak onlardan bayrak istedi ve görevli ekipler tarafından bayrağı teslim edildi.

İHA |
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Nurullah Dede polislerden bayrak istedi

Giresun'da yaşayan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 66 yaşındaki Nurullah Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, evinin balkonuna asmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'na başvurarak bayrak istedi.

"BAYRAĞA KAVUŞTUM ARTIK YALNIZ DEĞİLİM"

Nurullah Uzun'un bu talebi ekipler tarafından yerine getirilirken, bayrağın teslim edilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, “35 gündür evde yalnız kaldığım için önce 155 Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak isteğimi belirttim. Emniyet Teşkilatı isteğimi geri çevirmeyerek bana bu mutluluğu tattırdı. Allah da onları çocukları ile beraber huzur içinde mutlu etsin. Ben şimdi çok mutlu oldum. Bir bayrağa kavuştum, artık yalnız değilim” dedi.

Nurullah Dede polislerden bayrak istedi

BAYRAĞI ÖPEREK TESLİM ALDI

Görevli polis memuru bayrağı öperek Nurullah Uzun’a teslim ederken aynı şekilde Uzun, bayrağı öperek teslim aldı ve görevli personellere ve Emniyet Teşkilatı'na teşekkür etti.

Nurullah Dede polislerden bayrak istedi

Nurullah Dede polislerden bayrak istedi

Nurullah Dede polislerden bayrak istedi

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