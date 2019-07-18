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Nusaybin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

İlçedeki terör zanlılarının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 40 kilograma yakın patlayıcı toplandı.

AA | 18.07.2019 - 10:29..
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

PKK'YA YARDIM

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Nusaybin'in Kuruköy Mahallesi'nde güvenlik güçlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Nusaybin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle Ş.G, Z.D, F.B, S.G. ve A.Z. gözaltına alındı, yapılan aramada yaklaşık 40 kilogram patlayıcı bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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