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Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Gece saatlerinde eski gümrük kapısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

DHA | 15.08.2019 - 00:30..
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Kamışlı ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasındaki sınır bölgesinde yangın meydana geldi.

Suriye tarafındaki kuru otların gece saatlerinde tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Türkiye tarafındaki Nusaybin eski Kara Hudut Kapısı'na sıçradı.

Yangın ihbarıyla bölgeye Nusaybin, Mardin ve Kızıltepe'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma da TOMA ile su sıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek oldu.

YENİDEN SIÇRAYABİLİR DİYEREK BEKLEDİLER

Sınırda bulunan jandarma karakolu ve eski gümrük kapısı binalarının yanma tehlikesi geçirdiği Türkiye tarafındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının yeniden sıçrama ihtimaline karşı sınır hattındaki bekleyişi sürüyor.

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın


Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

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Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

Nusaybin'de eski gümrük kapısında yangın

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