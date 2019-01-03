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Nusaybin’de kaçağı önleyen 87 pano kırıldı

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kaçak kullanımı önlemek üzere tasarlanan, Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına saldırılar devam ediyor.

İHA | 03.01.2019 - 11:40..
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Nusaybin’de kaçağı önleyen 87 pano kırıldı

Yaşanan hendek terörü sırasında adeta tamamen tahrip olan elektrik şebekesi, ciddi yatırımlar sonucunda yenilenen Nusaybin’de, birçok mahallede iletim hatları yer altına alınarak, buna entegre biçimde alçak gerilim sayaç otomasyon panoları kuruldu.

Kaçak kullanımı önleyerek enerji kalitesinin artmasında önemli rolü bulunan panolardan, vatandaşların büyük bir kısmı memnun iken, kullandığı elektriğin bedelini ödemek istemeyen kesimler ise bu panoları hedef aldı.

15 GÜNDE 87 PANO KIRILDI

Son 15 gün içerisinde ilçenin Devrim, Barış ve 8 Mart mahallelerindeki 87 pano saldırıların hedefi oldu. Saldırı düzenlenen panolardan 52 tanesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, 35’inin ise şalter ve kablolarının yanı sıra abonelere ait sayaçların bazıları söküldü.

Nusaybin’de kaçağı önleyen 87 pano kırıldı

Aynı süre içerisinde, abonelere enerji dağıtan panoları besleyen 2 kesici ölçüm kabinine giren kimliği belirsiz kişiler, burada bulunan bakır aksamları çalarak yapılara zarar verdiler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dicle Elektrik Nusaybin İlçe Müdürlüğü yetkilileri, durumu güvenlik birimlerine bildirirken, ayrıca sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulundular. Bunun üzerine ilçede, elektrik şebekesine yönelik saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilerek, yakalanabilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Nusaybin’de kaçağı önleyen 87 pano kırıldı

YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bu arada, Dicle Elektrik Dağıtım tarafından saldırı sonucu tahrip olan panoların yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Nusaybin’de kaçağı önleyen 87 pano kırıldı

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