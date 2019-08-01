Nusaybin'de kanal suyu kesildi, yüzlerce balık telef oldu

Çatalözü Mahallesi'nde altyapı çalışmaları yapan özel firma, kanalizasyon şebekesini, tarla sulamak için kullanılan su kanalından geçirmek istedi.
Bunun üzerine su kanalında, bir günlüğüne su kesintisi yapıldı.
ELLERİYLE BALIKLARI TOPLADILAR
Kanaldaki suyun da çekilmesi üzerine telef olan yüzlerce balık, su üzerine çıktı. Çatalözü Mahallesi'nde balıkların su üzerine çıktığını gören çocuklar, kanala girerek elleriyle topladıkları balıkları bidonlara doldurdu.
Kanalizasyon çalışmalarının bitiminden sonra kanala tekrar su verildiği bildirildi.