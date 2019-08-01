Nusaybin'de kanal suyu kesildi, yüzlerce balık telef oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Bursasporlu Ertuğrul Ersoy'a teklif yaptı.

Zincirleme trafik kazasında 5 araba birbirine girdi, içlerinden biri polis arabasıydı.

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Ajans insanının el kitabından öğütler

Biraz da eğlenelim yazısı bu! Profesyonel yaşamında PR ve reklam alanında çalışan Duygu Yazıcıoğlu’nun ilk kitabı 4 Enişte 1 Cenaze’den bildiriyorum…