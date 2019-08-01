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Nusaybin'de kanal suyu kesildi, yüzlerce balık telef oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, kanalizasyon çalışması için sulama kanalına gelen suyun kesilmesi sonucu yüzlerce balık telef oldu.

İHA | 01.08.2019 - 17:23..
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Çatalözü Mahallesi'nde altyapı çalışmaları yapan özel firma, kanalizasyon şebekesini, tarla sulamak için kullanılan su kanalından geçirmek istedi.

Bunun üzerine su kanalında, bir günlüğüne su kesintisi yapıldı.

Nusaybin'de kanal suyu kesildi, yüzlerce balık telef oldu

ELLERİYLE BALIKLARI TOPLADILAR

Kanaldaki suyun da çekilmesi üzerine telef olan yüzlerce balık, su üzerine çıktı. Çatalözü Mahallesi'nde balıkların su üzerine çıktığını gören çocuklar, kanala girerek elleriyle topladıkları balıkları bidonlara doldurdu.

Nusaybin'de kanal suyu kesildi, yüzlerce balık telef oldu

Kanalizasyon çalışmalarının bitiminden sonra kanala tekrar su verildiği bildirildi.

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