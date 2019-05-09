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Nusaybin'de tır ile tankeri kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

Mardin'de tır ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DHA | 09.05.2019 - 09:41..
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Feci kaza, dün gece Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu'nda meydana geldi.

KAFA KAFAYA GİRDİLER

Söğütlü köyü mevkiinde çalışma nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda Şırnak'ın Cizre ilçesi yönüne giden Saim Akpulat'un kullandığı 06 DGV 72 plakalı akaryakıt yüklü tanker, karşı yönden gelen Mehmet Kahraman yönetimindeki 06 DS 4082 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

Nusaybin'de tır ile tankeri kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

TANKER SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, TIR ŞOFÖRÜ ARACA SIKIŞTI

Kazada, tanker sürücüsü Saim Akpulat olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü Mehmet Kahraman araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, tırda sıkışan sürücü Kahraman'ı araçtan yaralı olarak çıkardı. Kahraman sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden tanker sürücüsü Akpulat'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nusaybin'de tır ile tankeri kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

Nusaybin'de tır ile tankeri kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

Nusaybin'de tır ile tankeri kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

Nusaybin'de tır ile tankeri kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

Nusaybin'de tır ile tankeri kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

Nusaybin'de tır ile tankeri kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

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