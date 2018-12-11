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Nusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı

PKK'nın yakıp yıkmaya kalktığı, siyasi uzantısı HDP'nin yüzde 80 oy aldığı Nusaybin'de kilometrelerce altyapı çalışması gerçekleştirildi.

AA | 11.12.2018 - 15:12..
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Nusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada; 15 mahallede, 250 kilometre içme suyu ile 45 kilometre kanalizasyon şebeke hattının Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü tarafından yenilendiğini söyledi. Yenilenen bölgelerin içinde, teröristlerin çukur kazıp patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırılarda zarar gören mahalleler de yer alıyor.

6 BİN YAPI YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

İlgili kurumların çalışmaları sayesinde zarar gören yaklaşık 6 bin yapının yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Yaman, "Nusaybin'de 90 milyon lira civarında altyapı çalışmamız oldu. Bunun yanı sıra taziye evleri, çocuk oyun ve sosyal donatı alanları da oluşturuyoruz." dedi.

Nusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı

İlçede kültürel ve sportif faaliyetler de gerçekleştirildiğini anımsatan Yaman, "Kadınlara ve öğrencilere yönelik farklı faaliyetler yapıyoruz. Nusaybin'in huzurunu kimse bozamayacak. Bundan sonra da bu huzur devam edecek inşallah." ifadesini kullandı.

Nusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı

Nusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı

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