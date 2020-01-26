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Nusret de Elazığ için yardım edenler arasına katıldı

Restoran zincirleri bulunan Nusret, sosyal medya hesabından Elazığ'daki depremzedelere bağışta bulunacağını söyledi.

Haber Merkezi | 26.01.2020 - 21:11..
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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hala enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışılırken, Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatıldı.

YARDIM İÇİN NUSRET DE HAREKETE GEÇTİ

AFAD'a şu ana kadar miktarı açıklanmayan yardımlar devam ederken, ünlü isimlerde taşın altına elini soktu.

Nusret de Elazığ için yardım edenler arasına katıldı

İstanbul’da 6 olmak üzere Ankara, Bodrum, Muğla, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami, New York ve Mykonos’da şubeleri bulunan sosyete etçisi olarak bilinen Nusret, sosyal medya hesabı üzerinden "Yarın bütün Nusret Türkiye gelirini Elazığ'a bağışlıyoruz. Devlet baba ve milletimiz ne derse emrindeyiz" ifadelerini kullanarak Elazığ'daki depremzedelere yardımda bulunacağını söyledi.

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