Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

Elazığ ve Malatya'da şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası, Türkiye adeta kolları sıvadı.

Yardımların ardı arkası kesilmezken, o isimlere ünlü restoran zinciri bulunan Nusret Gökçe de katıldı.

ELAZIĞ VE MALATYA İÇİN 1 MİLYON 22 BİN TL

Önceki gün Türkiye'deki bütün Nusret restoranlarının gelirini Elazığ ve Malatya'ya bağışlayacağını duyuran Gökçe, yapacağı bağışın miktarını açıkladı.

"ÇOK ŞÜKÜR" PAYLAŞIMI

Tüm gün bütün Nusret restoranlarından 1 milyon 22 bin TL toplandığını belirten Gökçe, "Allahım sana çok şükür" notunu düştüğü fotoğrafını paylaştı.

Bu fotoğrafa binlerce beğeni yağdı.