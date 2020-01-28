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Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

Türkiye'deki bütün Nusret restoranlarının 1 günlük gelirini deprem bölgesine gönderecek olan ünlü işletmeci, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 14:12..
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Elazığ ve Malatya'da şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası, Türkiye adeta kolları sıvadı.

Yardımların ardı arkası kesilmezken, o isimlere ünlü restoran zinciri bulunan Nusret Gökçe de katıldı.

ELAZIĞ VE MALATYA İÇİN 1 MİLYON 22 BİN TL

Önceki gün Türkiye'deki bütün Nusret restoranlarının gelirini Elazığ ve Malatya'ya bağışlayacağını duyuran Gökçe, yapacağı bağışın miktarını açıkladı.

Nusret, Malatya ve Elazığ için 1 milyon topladı

"ÇOK ŞÜKÜR" PAYLAŞIMI

Tüm gün bütün Nusret restoranlarından 1 milyon 22 bin TL toplandığını belirten Gökçe, "Allahım sana çok şükür" notunu düştüğü fotoğrafını paylaştı.

Bu fotoğrafa binlerce beğeni yağdı.

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