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Nusret restoranında Messi ve Pogba'yı ağırladı

Yaptığı tuzlama hareketiyle dünyada "Saltbae" olarak tanınan Nusret Gökçe, Dubai restoranında ünlü futbolcu Messi ile Pogba'yı ağırladı.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 12:22..
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Türkiye'de olduğu akdar dünyada da et restorlanları arasında en ünlü konumunda bulunan Nusret, dün de Messi'yi ağırladı. Nusret'in özel sunumu ile karşılaşan Messiyi Gökçe elleriyle yedirdi.

Nusret restoranında Messi ve Pogba'yı ağırladı

MESSİ'YE ÖZEL SUNUM

Gösteri dünyasının birçok ünlü ismini restoran zincirlerinde ağırlayan Nusret Gökçe'nin Dubai'de bulunan şubesini dünyaca ünlü futbol yıldızI Lionel Messi ziyaret etti.

Nusret, Messi'yi elleriyle besledi VİDEO

Barcelona'nın dünyaca ünlü 31 yaşındaki yıldızı Messi eşi ve kız arkadaşlarıyla restorana giderken, Nusret'in meşhur saltbae olarak bilinen meşhur tuzlama hareketini de yaptı. Saltbae'nin ardından Nusret Messi'yi, özel olarak kestiği et ile kendi elleriyle besledi.

Nusret restoranında Messi ve Pogba'yı ağırladı

POGBA DA ORADA

Messi'nin Nusret'i ziyaret ettiği gün Manchester United'ın ünlü futbolcusu Paul Pogba da restorandaydı. Tıpkı messi gibi Pogba'ya da özel sunum yapan Gökçe, daha sonra iki ünlü futbolcu ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Nusret Pogba'yı elleriyle besledi VİDEO

Nusret restoranında Messi ve Pogba'yı ağırladı

Nusret, 25 yaşındaki Fransız yıldız ile Messi'yi elleriyle beslediği anları sosyal medyadan da yayınladı. Messi ve Pogba ayrı ayrı masalarda et ziyafeti yapsa da yemeğin ardından sohbet etti.

Nusret restoranında Messi ve Pogba'yı ağırladı

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