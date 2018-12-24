Nvidia, orta seviye oyun kartı serisini piyasaya sürecek

Nvidia, üst düzey RTX serisi ekran kartlarına ekonomik bir alternatif olarak yeni orta seviye ekran kartları piyasaya sürecek. Şirket bu ekran kartları için yine GTX ön adını kullanacak. Yeni ekran kartlarının GTX 1160 serisinden başlayacağı konuşuluyor.

Son dönemlerde çok pahalı üst düzey grafik kartlarını piyasaya süren Nvidia, böylelikle kullanıcıların az da olsa gönlünü kazanmayı hedefliyor. CES 2019’da şirketin bu yeni ekran kartlarını tanıtması bekleniyor.

Özellikle son çıkan RTX serisi ilk çıktığında bazı güvenlik sorunları ve hatalar meydana gelmişti. Nvidia zamanla bu hataları kabul edip kullanıcıları mağdur etmemek için çeşitli önlemler almıştı. Nvidia'nın yeni ekran kartlarından almak isteyen kullanıcıların acele etmemesi gerekiyor.