Nvidia, sanal yeşil perde teknolojisini tanıttı

Twitch, YouTube ve Mixer gibi canlı yayın platformlarını kullanan kullanıcılar, genellikle arka planı kolay bir şekilde değiştirebilmek için yeşil perdelerden yararlanıyor. Ancak grafik kartı üreticisi Nvidia, bu sorunu tamamen ortadan kaldırabilecek, yapay zeka destekli RTX Greenscreen isimli özelliğini tanıttı.

Nvidia RTX serisi grafik kartına güç veren Tensor Cores özelliği ile birlikte çalışan yeni teknoloji; yapay zeka desteği sayesinde, kullanıcıların arkasında herhangi bir yeşil perde bulunmasa bile, arka planı tamamen kaldırarak farklı görüntüler yerleştirebilecek.

YEŞİL PERDE ORTADAN KALKIYOR

Nvidia'nın yeni teknolojisi, yayın sırasında arka plan ve kullanıcıyı kolaylıkla biribirinden ayırt edip, arka plana istenilen görüntüyü yerleştirebiliyor. Bu sayede arka planın yeşil olmasına gerek kalmıyor. Bu teknoloji için OBS ile birlikte çalışan Nvidia, birkaç ay içinde yeni teknolojiyi kullanıma sunacak.

Son olarak, Nvidia'nın bu yeni yapay zeka teknolojisinin, sadece RTX serisi grafik kartlarında çalışacağını hatırlatalım.

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