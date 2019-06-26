Nvidia'nın RTX ışın izleme teknolojisini destekleyen 15 oyun

Nvidia'nın GeForce RTX 20 serisi ekran kartları ile hayatımıza giren RTX ışın izleme teknolojisi, Nvidia'nın uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştığı oldukça etkileyici bir grafik teknolojisi.

Oyun grafiklerini gerçek hayata oldukça yakınlaştıran ışın izleme teknolojisi, ışık kaynağından çıkan ışınların tıpkı gerçek hayattaki gibi parlak yüzeylerden yansımasını sağlıyor ve böylelikle oyun grafikleri muazzam bir gerçekliğe çıkmış oluyor.

Biz de sizler için Nvidia'nın RTX ışın izleme teknolojisini destekleyen piyasadaki ve ileride piyasaya çıkacak oyunların bir listesini hazırladık.

İŞTE NVIDIA'NIN RTX IŞIN İZLEME TEKNOLOJİSİNİ DESTEKLEYEN 15 OYUN:

1. BATTLEFIELD 5

2. ASSETTO CORSA





3. METRO EXODUS

4. SHADOW OF THE TOMB RIDER

5. STAY IN THE LIGHT

6. QUAKE II RTX

7. ATOMIC HEART

8. CONTROL

9. ENLISTED

10. JUSTICE

11. JX3

12. MECHWARRIOR V: MERCENARIES

13. PROJECT DH

14. VAMPIRE: THE MASQUEARADE - BLOODLINES 2

15. WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD

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