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Nvidia'nın RTX ışın izleme teknolojisini destekleyen 15 oyun

Oyunları daha gerçekçi hale getiren RTX ışın izleme teknolojisini destekleyen 15 farklı oyunu, sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 16:32..
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Nvidia'nın GeForce RTX 20 serisi ekran kartları ile hayatımıza giren RTX ışın izleme teknolojisi, Nvidia'nın uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştığı oldukça etkileyici bir grafik teknolojisi.

Oyun grafiklerini gerçek hayata oldukça yakınlaştıran ışın izleme teknolojisi, ışık kaynağından çıkan ışınların tıpkı gerçek hayattaki gibi parlak yüzeylerden yansımasını sağlıyor ve böylelikle oyun grafikleri muazzam bir gerçekliğe çıkmış oluyor.

Biz de sizler için Nvidia'nın RTX ışın izleme teknolojisini destekleyen piyasadaki ve ileride piyasaya çıkacak oyunların bir listesini hazırladık.

rtx

İŞTE NVIDIA'NIN RTX IŞIN İZLEME TEKNOLOJİSİNİ DESTEKLEYEN 15 OYUN:

 

1. BATTLEFIELD 5

battlefield 5

 

2. ASSETTO CORSA

assrtto corsa

 

3. METRO EXODUS

metro exodus

 

4. SHADOW OF THE TOMB RIDER

TOMB RİDER

 

5. STAY IN THE LIGHT

stay

 

6. QUAKE II RTX

QUAKE

 

7. ATOMIC HEART

rtx

 

8. CONTROL

control

 

9. ENLISTED

enlisted

 

10. JUSTICE

Nvidia'nın RTX ışın izleme teknolojisini destekleyen 15 oyun

 

11. JX3

JX3

 

12. MECHWARRIOR V: MERCENARIES

RTX

 

13. PROJECT DH

PROJECT DH

 

14. VAMPIRE: THE MASQUEARADE - BLOODLINES 2

VAMPİRE

15. WOLFENSTEIN: YOUNGBLOOD

wolfstein

 

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