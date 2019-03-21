Nvidia'nın yapay zekâsı basit çizimleri manzaraya çeviriyor

Ünlü ekran kartı üreticisi Nvidia, düzenlediği GTC 2019 adlı etkinlikte, çarpıcı bir görüntü yaratıcısı tanıttı. Bu teknoloji, yapay zeka yardımıyla basit bir çizimi bile etkileyici fotoğraflara dönüştürüyor.

GauGAN ismi verilen bu uygulama, yapay zekânın nasıl mükemmel işler yaptığının en güzel göstergelerinden biri. Günümüzde Windows bilgisayarlarda bulunan Paint programına benzer bir uygulama olan GauGan, basit çizgiler ile çizilen resimleri mükemmel gerçekçi hale getiriyor.

GauGan uygulamasının içinde kalem, fırça ve boya kovası olmak üzere üç farklı araç bulunuyor. Hemen alt tarafta ise bazı nesnelerin şekilleri yer alıyor. Sadece basit çizgileri kullanarak bir resim oluşturduğunuzda, sistem çizdiğin resmi algılayıp gerçeğe dönüştürüyor.

Nvidia, bu sistemi ticari olarak kullanmak için herhangi bir planlarının olmadığını açıkladı. Şirket, uygulamada bulunan ufak eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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