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Nvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şey

Nvidia'nın RTX Super serisi ekran kartlarının yerini alacak Ampere serisi hakkında, ortaya çıkan bilgileri derledik.

Haber Merkezi | 14.10.2019 - 10:06..
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Nvidia, üst seviye RTX serisi grafik kartlarından beklediği satışı elde edemeyince yeni arayışlara yöneldi. Şirket, RTX serisinin yerini alacak yeni bir ekran kartı serisi üzerinde çalışıyor. Ampere ismi verilen yeni serinin, RTX 20 serisinin daha üstünde bir performans sunması bekleniyor.

Nvidia, Ampere serisi hakkında henüz resmi bir açıklama yayınlamasa da birçok güvenilir kaynak, yeni serinin gelecek yılın ilk yarısında piyasaya çıkacağını belirtiyor.

ampere

ÜRETİM MİMARİSİ DEĞİŞİYOR

Nvidia'nın RTX serisi grafik kartları, TSMC tarafından 12nm üretim mimarisine dayanıyordu. Ancak yeni Ampere serisi, Samsung tarafından 7nm ile üretilecek. Bu durum, transistör yoğunluğunu da yüzde 50'ye kadar artırarak, daha düşük güç tüketmi ve daha yüksek performans sağlayacak.

IŞIN İZLEME DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Nvidia'nın RTX serisinde kullandığı ışın izleme teknolojisi, Ampere serisi kartlarda da yer alacak. Ancak bu teknolojinin, nasıl bir iyileştirmeyle karşımıza çıkacağı henüz bilinmiyor.

nvidia

Nvidia'nın RTX satışlarından beklediği geliri elde edemediğini, haberimizin başında söylemiştik. Şirket, bu nedenle yeni Ampere ekran kartlarında daha uygun fiyatlandırma yoluna gidebilir. Ancak yine de Ampere serisinin, RTX serisinden daha uygun fiyatlı olacağını söylemek oldukça zor.

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Nvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şey

Nvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şey

Nvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şey

Nvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şey

Nvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şey

Nvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şeyNvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şeyNvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şey

Nvidia'nın yeni Ampere ekran kartları hakkında her şey

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