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NY Times: ABD'de açıklanan korona ölümleri gerçek değil

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Jennifer Nuzzo, "Hesaba katmadığımız ölümler olduğunu kesinlikle düşünüyoruz." dedi.

Haber Merkezi |
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NY Times: ABD'de açıklanan korona ölümleri gerçek değil

Koronavirüs vaka sayısı bakımından dünyada merkez üssü haline gelen ABD'de, salgından hayatını kaybedenlerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, sağlık uzmanları, tutarsız protokollerin, sınırlı kaynakların ve karar verme sürecinin, koronavirüs hastalarına ilişkin yapılan sayımda eksikliğe yol açtığını yazdı.

TESTİ REDDETTİLER

Habere göre, Indiana eyaletinde bir adli tabip, mart ayı başlarında bir adamın koronavirüsten ölüp ölmediğini bilmek istedi, ancak sağlık yetkililerinin test yapmayı reddettiği belirtildi.

KORONA TESTİ YAPILMADI

New York'taki sağlık görevlileri, evde ölen birçok hastanın, enfeksiyon belirtileri göstermiş olsalar bile, asla koronavirüs için test edilmediğini söyledi. Virginia eyaletinde ise bir cenaze kaldırıcısı, koronavirüsten öldüğü belirtilen üç hastanın cenazesini hazırladı, ancak bunlardan sadece birinin ölüm belgesinde koronavirüsten hayatını kaybettiği yazıyordu.

NY Times: ABD'de açıklanan korona ölümleri gerçek değil

GERÇEK ÖLÜM ORANI DAHA FAZLA

Söz konusu haberde bu verilere işaret edilerek, ülkede gerçek ölüm oranının muhtemelen daha yüksek olacağı kaydedildi. ABD'de geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla 9 bin 400'den fazla kişinin öldüğü bildirildi, ancak hastane yetkilileri, doktorlar, halk sağlığı uzmanları ve tıp uzmanları, resmi sayımların bu salgında ölen gerçek sayıdaki Amerikalılarla uyuşmadığını söylüyor .

HASTALARA YANLIŞ TANI KONULDU

Ülkedeki birçok kırsal alanda adli tabipçiler, hastalığı tespit etmek için ihtiyaç duydukları testlere sahip olmadıklarını ifade ediyor. Doktorlar, koronavirüsün ABD'de salgın boyutuna ulaşmadan önce Şubat ve Mart aylarında gerçekleşen bazı ölümlerin, muhtemelen grip veya zatürre şeklinde yanlış bir şekilde tanımlandığına inanıyor.

HESABA KATILMAYAN ÖLÜMLER VAR

Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Jennifer Nuzzo, konuyla ilgili, "Hesaba katmadığımız ölümler olduğunu kesinlikle düşünüyoruz." görüşünü paylaştı.

ABD'DE SON DURUM

336 bin 830 koronavirüs vakası görülen ABD'de, 9 bin 618 kişi hayatını kaybetti.

NY Times: ABD'de açıklanan korona ölümleri gerçek değil

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