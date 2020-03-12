NY Times, Türkiye üzerinden algı operasyonu yaptı

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

PUBG'nin test sunucularına gelen 6.3 güncellemesi ile oyuna eklenen yenilikleri, sizler için listeledik.

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Koronavirüs ilaç şirketlerinin hisselerini arttırdı

Koronavirüs'ün Türkiye'de 1 kişide görülmesi sonrası yaşanan süreçte hijyen ürünleri ve ilaçların fiyatları artarken bir gün içinde tükendi. Bu da borsaya yansıdı