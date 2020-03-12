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NY Times, Türkiye üzerinden algı operasyonu yaptı

ABD'nin seyahat kısıtlaması kararı Türkiye'yi kapsamazken, haberde İstanbul'dan bir caminin fotoğrafı kullanıldı.

AA | 12.03.2020 - 10:22..
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NY Times, Türkiye üzerinden algı operasyonu yaptı

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle önlemlerini artırdı.

Başkan Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını açıkladı.

Trump, İngiltere'nin ise seyahat yasağından muaf tutulduğunu bildirdi.

TÜRKİYE İÇİN KİRLİ ALGI OPERASYONU

Seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler arasında Türkiye bulunmazken, ABD merkezli New York Times gazetesi, algı operasyonuna soyundu.

NY Times, Türkiye üzerinden algı operasyonu yaptı

İSTANBUL'DAN CAMİ FOTOĞRAFI KULLANDILAR

NY Times'ın internet sitesinde "ABD, Avrupa'dan çoğu seyahati askıya aldı" başlığıyla verilen haberin fotoğrafında İstanbul'dan bir cami yer aldı.

Gazetenin, Türkiye'de salgın varmış havası oluşturmaya çalıştığı görülüyor.

SEYAHAT KISITLAMASINDAN ETKİLENEN ÜLKELER

Washington yönetiminin kararının kapsadığı ülkeler arasında Türkiye yer almazken, Şengen ülkeleri olarak da bilinen Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre seyahat kısıtlamasından etkilenecek.

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