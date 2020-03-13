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NY Times'ın ardından BBC algı operasyonu yaptı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşiyle ilgili haberde, Türk taraftarların fotoğrafı kullanıldı.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 13:16..
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NY Times'ın ardından BBC algı operasyonu yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını açıklamıştı.

New York Times gazetesi, haberi, "ABD, Avrupa'dan çoğu seyahati askıya aldı" başlığıyla okurlarına aktarmıştı.

Haberin fotoğrafında İstanbul'dan bir camiye yer veren gazetenin, Türkiye'de salgın varmış havası oluşturmaya çalıştığı görüldü.

"İSTANBUL FOTOĞRAFINDA KAFA KARIŞIKLIĞI OLDU"

Tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklama yapmak zorunda kalan New York Times, koronavirüsün çeşitli yerlerdeki etkisini göstermek için bir slayt oluşturduklarını belirterek, "İstanbul fotoğrafının eklenmesi konusunda kafa karışıklığı olduğunu fark ettiğimizde, fotoğrafı kaldırdık." ifadelerine yer verdi.

NY Times'ın ardından BBC algı operasyonu yaptı

NY TIMES'TAN SONRA BBC

New York Times'ın ardından İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC de Türkiye üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haberi, canlı anlatım sayfasından okurlarına aktaran BBC, Türk taraftarların bulunduğu bir stadyumun fotoğrafını kullanarak skandala imza attı.

NY Times'ın ardından BBC algı operasyonu yaptı

NY Times, Türkiye üzerinden algı operasyonu yaptı

NY Times'ın ardından BBC algı operasyonu yaptı

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