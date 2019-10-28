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NYT: Bağdadi’nin öldürülmesinde Türkiye’nin önemi büyük

ABD'li New York Times gazetesi, yayınladığı analizinde DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin yeni ayrıntılara yer vererek operasyonda Türkiye’nin büyük rol oynadığından bahsetti.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 11:15..
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NYT: Bağdadi’nin öldürülmesinde Türkiye’nin önemi büyük

New York Times, Reuters’ın özel haberine dayandırdığı analizde, Bağdadi’nin yakalanıp öldürülmesinde Türk yetkililerin rolüne dikkat çekti.

"BAĞDADİ'NİN SAĞ KOLUNU TÜRKİYE TESLİM ETTİ"

Gazete, yayınladığı analiz yazısında Iraklı yetkililerin yaptığı açıklamalara yer verirken, DEAŞ terör örgütünün elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin yakalanma operasyonunda en önemli bilgilerin, Şubat 2018’de Türk yetkililer tarafından yakalanıp Irak’a teslim edilen İsmail el-Ethavi tarafından verildiği aktardı.

NYT: Bağdadi’nin öldürülmesinde Türkiye’nin önemi büyük

Iraklı kaynaklar, örgüt lideri Bağdadi’nin, üst düzey yardımcılarıyla sebze-meyve taşınan kamyonetler içinde toplantı yaptığını belirtti. Iraklı yetkili, "Ethavi, Bağdadi’nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek bize önemli bilgiler sundu. Bize Bağdadi’nin yakın çevresindeki kurmaylarıyla Suriye’de toplantı yaptıkları yerleri anlattı" ifadesini kullandı.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA BİRÇOK DEAŞ'LI YAKALANDI

Bağdadi’nin yakalanma operasyonu hakkında kilit noktaları yetkililerle paylaşan Ethavi’nin, Türkiye tarafından Irak'a teslim edilmesinin öneminin vurgulandığı analizde, Türkiye’nin Suriye’deki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın da DEAŞ terör örgütünün başka önemli figürlerinin yakalanmasında da büyük rol oynadığı belirtildi.

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