NYT: Trump, Bolton'ı yollayacak

İran, Kuzey Kore ve Venezuela konularında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile anlaşmazlıklar yaşadığı ve bu konudan şikayetçi olduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin Amerikan New York Times gazetesinin haberinde, Trump ve Bolton arasında son dönemde yaşanan sürtüşmelere değinildi.

ABD'NİN DIŞ POLİTİKASINDA KAFA KARIŞIKLIĞI YARATTI

Trump-Bolton sürtüşmenin son dönemde halkın da dikkatini çektiği ifade edilen haberde, bu durumun özellikle savaş ve barış konularında ABD'nin dış politikası hakkında kafa karışıklığı yarattığı ifade edildi.

New York Times haberinde, Bolton'ın Kuzey Kore'nin füze denemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğine dair açıklama yaptığı anımsatılarak, Trump’ın ise bunun tam aksi minvalde ifadeler kullandığı belirtildi.

İRAN MESELESİNDE 2 FARKLI GÖRÜŞ

ABD Başkanı’nın, İran konusunda da Bolton'ın "rejim değişikliği" çağrılarını desteklemediğine işaret edilen haberde, Trump'ın Bolton'ın Venezuela'da Nicolas Maduro rejimininin görevden alınması için yaptığı çağrılardan da rahatsız olduğu vurgulandı.

"BİR KONU JOHN'A KALDIYSA 4 TANE SAVAŞIMIZ VAR DEMEKTİR"

Öte yandan haberde görüşlerine yer verilen ve adı açıklanmayan kaynaklar, Trump ve Bolton'ın kişisel ilişkilerinin hiçbir zaman iyi olmadığını savunarak, Trump'ın "Bir konu John'a kaldıysa, 4 tane savaşımız var demektir." diyerek Bolton'ın askeri ünüyle dalga geçtiğini aktardı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Trump'ın Bolton'ı gelecek yılki seçim kampanyası öncesi görevden alabileceğini ileri sürdü.