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NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

Amerikan gazetesi, Taksim Meydanı yakınlarına cami yapılmasının laik kesimde rahatsızlığa neden olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 08:28..
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NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesiyle yapımına başlanan Taksim Camii'nde önemli aşama kaydedildi. Caminin 2019 sonlarına doğru hizmete açılması planlanıyor.

ERDOĞAN'I CAMİ YAPTIĞI İÇİN SUÇLADILAR

Taksim Camii daha açılmadan dünya medyasının gündemine geldi.
Amerikan The New York Times gazetesi Taksim Camii ile ilgili yazısında, "Erdoğan İstanbul'da seküler hayatın sembolüne cami inşa ediyor" başlığını kullandı.

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayıcı ifadelerin kullanıldığı haberde Taksim Camii'nin inşasının hazmedilemediği anlaşılıyor.

"TAKSİM SEKÜLER YAŞAMIN MERKEZİ"

Gazete haberinde laik cumhuriyetin, Atatürk ilkelerinin merkezi, kalesi olarak görülen, ülkenin en önemli seküler meydanına dini yapı inşa edildiğini iddia etti.

"CAMİ YAPILMASINA KARŞI ÇIKAN TÜRKLER VAR"

Cami yapılması ile laikliğin elden gittiğini savunan gazete, az sayıda da olsa Türklerin bir kısmının cami yapılmasına karşı çıktığını belirtiyor.

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