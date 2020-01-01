O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Max Kruse, TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında boy gösterdi.

"Sway" şarkısını seslendiren Kruse'ye Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan döndü.

Juri seçimini yapmadan izleyicileri Türkçe selamlayan Kruse, sonrasında Ilıcalı'nın Türkiye'deki yaşamına yönelik sorularını yanıtladı.

"ÇOK DOST CANLISI BİR ÜLKE"

Alman yıldız, "Buraya geldiğimde çok dost canlısı bir ülke gördüm. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. En zor ayak uydurduğum şey duygu değişimi. Özellikle mağlubiyette her şey bir anda değişebiliyor." ifadelerini kullandı.

Max Kruse'dan Hadise'ye teklif İZLE

"HADİSE DAVET EDERSE BELÇİKA'YA GİDERİM"

Acun Ilıcalı'nın "Hiç Belçika'ya gittin mi?" sorusunu cevaplayan Kruse, "Gitmedim ama Hadise davet ederse, belki de giderim." yanıtını verdi. Hadise de bu yanıta, "Her zaman başımın üstünde yerin var Max." karşılığını verdi. Bu diyalog izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

BEYAZ'I SEÇTİ

Bu özel anların ardından Max Kruse, Fenerbahçeliler arasında seçim yapmak zorunda olduğunu belirtti ve tercihini Beyazıt Öztürk'ten yana kullandı.