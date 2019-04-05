Obama Almanya'da Merkel'le buluştu

Beyaz Saray'daki görevini bıraktıktan sonra ikinci kez Merkel'le bir araya gelen Obama’nın ilk durağı Köln kenti oldu.

Kentteki Lanxess Arena’da düzenlenen ‘Dünya Liderler Zirvesi’nde konuşan ve çoğu genç 14 bin kişiye hitap eden Obama, iklim değişikliği konusuna değindi.

BİR KEZ DAHA MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Barack Obama, daha sonra Berlin’e geçerek Başbakan Angela Merkel’le bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen buluşmayla ilgili yapılan açıklamaya göre, Obama ve Merkel, transatlantik ilişkilerde yaşanan gerilim ve Avrupa’daki sağ popülist partilerin yükselişi başta olmak üzere değişik konuları ele aldı.