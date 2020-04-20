Obezite erkek çocuklarında daha yaygın

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), 2018 sonuçlarına göre, erken çocukluk gelişimi endeksi, erkek çocuklar için yüzde 69,8, kız çocuklar için yüzde ise 78 rakamlarını gösterdi.

KÖTÜ BESLENME ERKEK ÇOCUKLARINDA DAHA FAZLA

Araştırmanın sonuçlarına göre, 5 yaş altı çocuklarda kötü beslenme yaygınlığı erkek çocuklarında yüzde 11, kız çocuklarında ise yüzde 8,4 olarak kayıtlara geçti.

5 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA, OBEZİTE, ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA YOĞUN GÖRÜLÜYOR

Aynı yaş grubunda kötü beslenmeye bağlı olarak obezite yaygınlığı erkek çocuklarında yüzde 9,3 olurken, kız çocuklarında ise yüzde 6,8’lik daha düşük oranda gerçekleşiyor.

AŞIRI ZAYIFLIKTA SAYI OLARAK KIZ ÇOCUKLARI ERKEK ÇOCUKLARINI GEÇİYOR

Obezite nasıl kilo ile ilgili bir sorunsa aynı şekilde aşırı zayıflık da bir problem olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 1,7'sinin, kız çocuklarının ise yüzde 1,6'sının aşırı zayıf olduğu gözlendi.

AMAN ÇOCUKLARIN KİLOLARINA DİKKAT EDELİM

Çocukların kilolarının aşırılık içermesinin, ileride çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaması için ailelerin bu konuda hassasiyet göstermeleri, takip etmeleri ve ciddiye alarak harekete geçmeleri gerekiyor.