Obrador'dan Trump'a: Sınırı kapatmanız kimseye yaramaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını engellememesi durumunda sınırı gelecek haftadan itibaren kapatabileceğine ilişkin açıklamasına Obrador, "bu kararın hiç kimse için uygun olmayacağı" karşılığını verdi.

"SINIR KAPATMAK BİZE YAKIŞMAZ"

Obrador, kendisinin de bu konuda "iyimser" olduğunu belirterek, "Sınırları kapatmak bize yakışmıyor, tavsiye de edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını engellememesi durumunda sınırı gelecek haftadan itibaren kapatabileceğini söylemişti.

Trump'ın açıklamalarından önce Obrador, ülkesinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elinden geleni yaptığını ifade ederek, ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini dile getirmişti.