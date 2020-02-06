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Ocakta binek otomobillerde çift haneli ihracat artışı
Ocak ayı otomotiv sektörü ihracatı yüzde 3,2 artışla 2.4 milyar dolar olurken, ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı ise yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.
AA | 06.02.2020 - 13:15..
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