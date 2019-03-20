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Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

Samsun'da ocakta unutulan düdüklü tencerenin alev alması sonucu evde yangın çıktı.

İHA | 20.03.2019 - 06:41..
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Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 5. Kahramanlar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında, ev sahibi Berati Aktaş, gece eve geldiğinde düdüklü tencereye tavuk koyarak pişirmek için ocağa koydu.

Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

TENCEREYİ UNUTUP UYUDU

Aktaş, ocakta bulunan düdüklü tencereyi unutup uyudu. Suyu biten düdüklü tencerenin patlayarak alev alması sonucu mutfak kısmında yangın çıktı. Patlama sesine uyanan ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

2 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Ekipler gelene kadar yangına müdahale eden Aktaş ve komşusu Muhammet Kurtbey yoğun dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan zehirlenen 2 kişi ise 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 2 yaralı

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