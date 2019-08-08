Öcalan çözüm sürecini yeniden başlatma çağrısı yaptı

İmralı F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün avukatları arasında yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Asrın Hukuk Bürosu’ndan, terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yapılan avukat görüşmesine dair açıklama geldi.

"ÇÖZÜM İÇİN HAZIRIM"

Sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, Öcalan’ın, “Kürtlere yer açmaya çalışıyorum gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır.” dediği paylaşıldı.

Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

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