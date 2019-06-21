Öcalan'ın avukatları açıklama yaptı

Asrın Hukuk Bürosu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yapılan dördüncü görüşmeyi açıkladı. Öcalan, avukatlarına, “HDP’nin kendi yolunu koruması gerektiğini ve kararlarının kendilerinin vereceğini” söyledi.

Asrın Hukuk Bürosu, bu görüşmeyi 18 Haziran’da yaptığını açıkladı.

"HDP KENDİ YOLUNU KORUSUN"

Açıklamada, “Sayın Öcalan HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışının güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini ifade ederken toplumsal uzlaşıyı kast ettiğini, kutuplaştırmaya, ikili duruma tuz biber olunmaması gerektiğini söylemiştir. Kutuplaşma siyasetinin hakaret söylemleri ve demagoji ile bir çatışma ve savaş siyaseti olduğunu, HDP’nin kendi yolunu koruması gerektiğini düşünmektedir. Bu hususların HDP ile görüşülmesini ve tartışılmasını söylemiş, bununla birlikte siyasi bir parti olarak HDP’nin çalışmalarını HDP’nin kendisinin yaptığını ve kararlarını da HDP’nin vereceğini belirtmiştir” denildi.

ÖCALAN'IN HDP'YE MESAJI

Açıklamanın devamında terörist başı Öcalan'ın ifadelerine yer verildi. Öcalan, "HDP için, "Şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerde tarafsız çizgide ısrar etmeli" dedi.