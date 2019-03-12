Yakın hakkında öyle çok övgü dolu söz var ki… Örneğin Harlan Ellison şöyle demiş: “Octavia E. Butler, upuzun bir süre boyunca unutulmayacak bir yazar. Yakın ise nadir bulunan büyülü bir eser”.

Butler, yalnızca kaleminin gücü değil, ırk ve cinsiyet eşitsizliğine karşı tepkisiyle de döneminin en önemli yazarlarından ve dahası, tarihteki ilk siyahi kadın bilimkurgu yazarı. Ayrıca Butler, Afroamerikan edebiyatının da dönüm noktası olarak görülüyor…

(Octavia E. Butler)

YAKIN

26. doğum günüydü; Dana ve Kevin, yeni evlerine yerleşiyordu. Her şeyin sıradan olduğu bir anda, aslında hiçbir şey sıradan değildi. Az sonra yaşanacaklar, Dana’yı uzun bir zaman yolculuğuna sürükleyecekti. Dana’nın midesi bulanmaya başlamıştı, başı da dönüyordu. Baş dönmesi geçtiğinde ise, kendini yeşilliklerin arasında, bir nehrin kıyısında buldu. Nehirde boğulmak üzere olan küçük Rufus’u fark etti ve onu kurtardı. Zaman yolculuklarının ve hayati tehlikelerin ilkini atlattığından habersizdi…

Köleliğin en sert dönemlerinin yaşandığı Maryland’e istemsizce yaptığı her zaman yolculuğu sırasında, hem kendisi hem Rufus, hem kan bağı hem kölelik hakkında çok daha fazlasını öğrenecekti…

Yakın, sadece bilimkurgu dahilinde değil, modern edebiyat ve hatta akademide de önemli bir yer edinmiş, geniş çaplı bir eser. Zaman yolculuğunun, tarihi kurgu ve fantezinin iç içe geçtiği türler ötesi bir roman olarak tanımlanıyor.

Yakın

Octavia E. Butler

İthaki Yay.

S.: 384

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Damla Karakuş

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